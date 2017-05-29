Более трехсот велосипедистов приняли участие в первом псковском велопараде

Более трехсот любителей двухколесного транспорта собрал в Пскове первый в истории города велопарад. Единой колонной участники проехали по центральным улицам - Октябрьскому проспекту, Гагарина, Яна Фабрициуса и Советской. Большая часть - молодежь, были и дети, а также люди пожилого возраста.
Праздничную программу организаторы провели в университетском сквере у площади Ленина - здесь прошли несколько интерактивных площадок. Такие велопарады традиционно проходят в России в последнее воскресенье мая, в прошлом году к акции присоединилось тридцать семь городов. В Пскове организаторами стали общественные объединения велосипедистов при поддержке молодежного парламента региона.
МАКСИМ АФАНАСЕНКО, ОРГАНИЗАТОР ВЕЛОПАРАДА, ЧЛЕН МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ ПОСД:
Мы людей собираем не просто для того, чтобы прокатились по городу, а показать, что велосипедист это не просто человек на велосипеде, а велосипед, это транспортное средство, ты должен соблюдать правила дорожного движения, ты точно такой же участник дорожного движения, как и автомобилист и мотоциклист.
Иван Павлов
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