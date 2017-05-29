«Двойное счастье»: более девяноста семей с двойняшками приняли участие в празднике в Финском парке

Более девяноста семей, в которых есть близнецы, двойняшки или тройняшки, приняли участие в фестивале "Двойное счастье" в Пскове.
Они собрались в Финском парке у Троицкого моста. В Пскове для семей с двойняшками организаторы подготовили концерт и несколько развлекательных площадок - аквагрим, рисование, ростовые куклы.
Такая акция традиционно проходит в нескольких городах России в последнее воскресенье мая. В этом году к ней присоединились двести городов.
ИРИНА ГРИГОРЬЕВА, ОРГАНИЗАТОР, МАМА ДВОЙНЯШЕК:
В разных городах эта акция проходит по-разному, потому что не все могут, в прошлом году в Пскове, например, это было на уровне собрались пять семей, встретились, пообщались, поговорили, разошлись, а в этом году мы решили сделать такой праздник деткам, спасибо нашим партнерам, которых больше сорока откликнулось и сделали нашим детям бесплатный такой праздник замечательный.
На фестивале семьи не только развлекались, но и обменивались опытом - как лучше воспитывать близнецов и двойняшек. Литературы на эту тему немного, рассказывали родители, поэтому они планируют в ближайшем будущем провести образовательные встречи для семей с двойняшками.
Иван Павлов
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