«Двойное счастье»: более девяноста семей с двойняшками приняли участие в празднике в Финском парке

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.05.2017 10:47

Более девяноста семей, в которых есть близнецы, двойняшки или тройняшки, приняли участие в фестивале "Двойное счастье" в Пскове.

Они собрались в Финском парке у Троицкого моста. В Пскове для семей с двойняшками организаторы подготовили концерт и несколько развлекательных площадок - аквагрим, рисование, ростовые куклы.

Такая акция традиционно проходит в нескольких городах России в последнее воскресенье мая. В этом году к ней присоединились двести городов.

ИРИНА ГРИГОРЬЕВА, ОРГАНИЗАТОР, МАМА ДВОЙНЯШЕК:

В разных городах эта акция проходит по-разному, потому что не все могут, в прошлом году в Пскове, например, это было на уровне собрались пять семей, встретились, пообщались, поговорили, разошлись, а в этом году мы решили сделать такой праздник деткам, спасибо нашим партнерам, которых больше сорока откликнулось и сделали нашим детям бесплатный такой праздник замечательный.

На фестивале семьи не только развлекались, но и обменивались опытом - как лучше воспитывать близнецов и двойняшек. Литературы на эту тему немного, рассказывали родители, поэтому они планируют в ближайшем будущем провести образовательные встречи для семей с двойняшками.

Иван Павлов