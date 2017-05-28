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Тренинги – реальная возможность получить новые знания или уловка мошенников? Обсудим на «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 29 марта с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.05.2017 13:48

Тренинги – реальная возможность получить новые знания или уловка мошенников? Обсудим на «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 29 марта с 7.20Последние несколько лет стали популярны различные тренинги – это и тренинги личностного роста, и тренинги для бизнесменов и еще огромное количество разнообразных психологических тренингов.Одни действительно помогают, а другие на деле оказываются выманиванием денег у доверчивых граждан.

Что же сегодня представляют из себя подобные мероприятия, и как не попасть под влияние "квалифицированных" аферистов разберемся с нашим компетентным гостем, психологом Сергеем Калининым

Слушайте 29 мая с 7.20 на "Радио России-Псков".

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