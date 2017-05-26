В Пскове завершилась подготовка к проведению предварительного голосования партии «Единая Россия»

В округах состоялись последние встречи участников внутрипартийных выборов с избирателями. Предварительное голосование "Единая Россия" проводит в воскресенье, двадцать восьмого мая. С его помощью партия выбирает кандидатов на сентябрьские выборы. Голосование пройдет в Пскове и Дедовичском районе. Поддержать своего кандидата могут все жители на специальных счетных участках.
ГАЛИНА НЕВАЛЕННАЯ, УЧАСТНИК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ":
Я отношусь к праймериз и нашему внутрипартийному голосованию, не как к открытому антагонистическому соревнованию, а как к конструктивному диалогу, мы не соперники, а соратники.
АЛЕКСАНДР КОТОВ, СЕКРЕТАРЬ ПСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ":
Я хотел бы обратиться к нашим избирателям, которые проживают на территории Дедовичского района, на территории города Пскова. Приходите пожалуйста 28 мая на счетные участки. И проголосуйте за тех кандидатов, кому вы считаете возможным доверить в последующем представлять ваши интересы в органах местного самоуправления.
Иван Павлов
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