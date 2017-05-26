Шаровидные ивы посадили сегодня на улице Юбилейной в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.05.2017 16:50

Все работы согласованы с жильцами близлежащих домов, с управляющей компанией. Специалисты учли, где проходят инженерные сети, чтобы в дальнейшем, при их ремонте, не травмировать деревья. Также соблюдены все необходимые расстояния от многоэтажек и от дороги. Эта аллея, как считает окружной депутат Елена Полонская, будет играть шумо- и пылепоглощающие функции.

Средства на её создание выделило одно из крупных предприятий области.

ЕЛЕНА ПОЛОНСКАЯ, ДЕПУТАТ ПСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОКРУГУ №10:

Можно назвать эту акцию благотворительной. Социально-ответственный бизнес, который берет на себя бремя по посадке, по закупке саженцев, по их содержанию. В дальнейшем компания будет заниматься и уходом за этими саженцами, будет их поливать, для того, чтобы они приросли. Поэтому средства потрачены не из средств бюджета города Пскова.

Посаженным деревьям всего два года, у них хорошая корневая система, поэтому приживутся они, как считают специалисты, без проблем. Кроме того, растут ивы очень быстро. Предполагается, что тенистая аллея появится в этом месте уже через несколько лет.

Надежда Прыгина