Шаровидные ивы посадили сегодня на улице Юбилейной в Пскове

Все работы согласованы с жильцами близлежащих домов, с управляющей компанией. Специалисты учли, где проходят инженерные сети, чтобы в дальнейшем, при их ремонте, не травмировать деревья. Также соблюдены все необходимые расстояния от многоэтажек и от дороги. Эта аллея, как считает окружной депутат Елена Полонская, будет играть шумо- и пылепоглощающие функции.
Средства на её создание выделило одно из крупных предприятий области.
ЕЛЕНА ПОЛОНСКАЯ, ДЕПУТАТ ПСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОКРУГУ №10:
Можно назвать эту акцию благотворительной. Социально-ответственный бизнес, который берет на себя бремя по посадке, по закупке саженцев, по их содержанию. В дальнейшем компания будет заниматься и уходом за этими саженцами, будет их поливать, для того, чтобы они приросли. Поэтому средства потрачены не из средств бюджета города Пскова.
Посаженным деревьям всего два года, у них хорошая корневая система, поэтому приживутся они, как считают специалисты, без проблем. Кроме того, растут ивы очень быстро. Предполагается, что тенистая аллея появится в этом месте уже через несколько лет.
Надежда Прыгина
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Май 2017
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