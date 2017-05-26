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Остановить сердце, чтобы продлить жизнь: мастер-класс от ведущих специалистов-реаниматологов Санкт-Петербурга

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Категория: Вести-Псков
Создано 26.05.2017 14:44

Остановить сердце, чтобы продлить жизнь: мастер-класс от ведущих специалистов-реаниматологов Санкт-ПетербургаСегодня в Пскове на базе Областной больницы открылась научная конференция анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада. Для его участников специалисты из нейрохирургического института имени Поленова из Петербурга провели мастер-класс по анестезиологии при операции на головном мозге.

Анестезиологи понижают кровяное давление и на короткое время останавливают сердце пациента, чтобы у нейрохирурга было больше возможностей для операции. Такая конференция впервые проводится в Пскове и открывает учебный сезон для анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада.

ИГОРЬ МОЛЧАНОВ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ МИНЗДРАВА РОССИИ:
Мы контактируем и работаем со всеми профильными специалистами. У нас наши остряки говорят, анестезиологи-реаниматологи, они как раковая опухоль метастазы пустили во все области медицины - оно так и происходит на самом деле.

Надежда Прыгина


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