Остановить сердце, чтобы продлить жизнь: мастер-класс от ведущих специалистов-реаниматологов Санкт-Петербурга

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.05.2017 14:44

Сегодня в Пскове на базе Областной больницы открылась научная конференция анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада. Для его участников специалисты из нейрохирургического института имени Поленова из Петербурга провели мастер-класс по анестезиологии при операции на головном мозге.

Анестезиологи понижают кровяное давление и на короткое время останавливают сердце пациента, чтобы у нейрохирурга было больше возможностей для операции. Такая конференция впервые проводится в Пскове и открывает учебный сезон для анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада.

ИГОРЬ МОЛЧАНОВ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ МИНЗДРАВА РОССИИ:

Мы контактируем и работаем со всеми профильными специалистами. У нас наши остряки говорят, анестезиологи-реаниматологи, они как раковая опухоль метастазы пустили во все области медицины - оно так и происходит на самом деле.

Надежда Прыгина