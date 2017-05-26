Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.05.2017 10:15

Вы уже соскучились по кипению поэтических страстей? Тогда мы рады сообщить, что радиосостязание по метанию образов, метафор и эпитетов продолжается! Финал уже совсем близко, и значит самые смелые молодые поэты Псковской области вновь сойдутся в непримиримой борьбе.

Уже завтра (26 мая) ПОЛУФИНАЛИСТЫ радиоконкурса "В риFMу" встретятся в студии Радио "Маяк-Псков", чтобы выяснить КТО же ДОСТОИН выступить в ФИНАЛЕ? Имена этих отважных: Ирина Анискина, Наталья Рошка и Василиса Кравченко.

Слушайте завтра на Радио "Маяк-Псков" с 17.05!

*Напоминаем, что первая тройка полуфиналистов (Олег Алексеев, Анастасия Лидова и Диана Тихомирова) уже выступила в эфире Радио "Маяк-Псков" . Сейчас жюри принимает решение о том, кто же из этих поэтов сможет принять участие в ФИНАЛе. Но, если поэт, за которого болеете Вы, не будет выбран авторитетным жюри – это не повод расстраиваться! Ведь только двое участников попадут в финал по решению жюри, а вот, кто станет третьим счастливчиком – выбор за Вами! Третий поэт попадет в финал по результатам интернет-голосования, которое мы объявим позже.