По борьбе с лесными пожарами и уходу за лесами Псковская область в числе лучших!

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.05.2017 10:14

Псковская область вошла в десятку лучших регионов страны по эффективности использования лесных ресурсов. В рейтинге, составленном Министерством природных ресурсов и экологии и Федеральным агентством лесного хозяйства мы заняли седьмое место. Среди основных критериев оценки - борьба с лесными пожарами и уход за лесами.

Вместе с нашей областью в десятку лидеров вошли Ленинградская, Вологодская, Тверская, Калининградская.

Надежда Прыгина