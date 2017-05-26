По борьбе с лесными пожарами и уходу за лесами Псковская область в числе лучших!

Псковская область вошла в десятку лучших регионов страны по эффективности использования лесных ресурсов. В рейтинге, составленном Министерством природных ресурсов и экологии и Федеральным агентством лесного хозяйства мы заняли седьмое место. Среди основных критериев оценки - борьба с лесными пожарами и уход за лесами.
Вместе с нашей областью в десятку лидеров вошли Ленинградская, Вологодская, Тверская, Калининградская.
Надежда Прыгина
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Май 2017
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