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По борьбе с лесными пожарами и уходу за лесами Псковская область в числе лучших!

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Категория: Вести-Псков
Создано 26.05.2017 10:14

По борьбе с лесными пожарами и уходу за лесами Псковская область в числе лучших!Псковская область вошла в десятку лучших регионов страны по эффективности использования лесных ресурсов. В рейтинге, составленном Министерством природных ресурсов и экологии и Федеральным агентством лесного хозяйства мы заняли седьмое место. Среди основных критериев оценки - борьба с лесными пожарами и уход за лесами.

Вместе с нашей областью в десятку лидеров вошли Ленинградская, Вологодская, Тверская, Калининградская.

Надежда Прыгина

 

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