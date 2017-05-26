«В чужом деле»: корреспонденты ГТРК «Псков» на собственном опыте познают премудрости рабочих профессий

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.05.2017 10:05

Первый выпуск новый программы нашей телерадиокомпании "В чужом деле" выйдет в эфир уже в эту субботу. Кем стать и куда пойти учиться, чтоб быть востребованным на рынке труда? В каких именно рабочих специальностях нуждается наш регион? И чем конкретно занимаются пекари и портные, работники коммунальных служб и почтальоны, грузчики и водители автобусов? Обо всех «премудростях» рабочих профессий и не только расскажут наши корреспонденты, сами побывавшие «в чужом деле».

Где можно научиться виртуозно шить и чем швея отличается от портного? Азы швейного дела иду постигать в Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса. И сразу же непосильное, на первый взгляд, задание от мастеров - раскроить и сшить классическую прямую юбку. Студенты колледжа к постижениям тайн кроя приступают лишь на третьем курсе.

Линейка, мел, лекало - для корреспондента предметы непривычные. А о швейной игле или швейной машинке вообще говорить не приходится. Поэтому портновские тонкости лично для меня в прямом смысле слова - чужое дело. А между тем, под чутким руководством мастеров что-то приемлемое постепенно начинает вырисовываться. Часа через полтора в самостоятельно смётанной юбке уже красуюсь у зеркала.

АЛЕКСАНДР КАРПЕНКО, ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕРВИСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПСКОВСКОГО КОЛЛЕДЖА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА:

Профессия интересная, профессия достойная, но в любой профессии, чтобы стать профессионалом, нужно много работать. Швейный профиль это все-таки одежда, это красота. Человек может себе сшить все, что захочет, и именно тот фасон, который нравится, такую ткань, какая нравится. Тем более, что за годы обучения им опыт позволяет сделать это красиво, элегантно и эффектно.

После такого триумфа на швейную фабрику наша съемочная группа отправляется уже уверенным шагом. Современное поточное производство в две смены. У каждого работника своя операция. В результате, более полутора тысяч мужских костюмов в день.

Как мне показалось, в принципе, работа, не сложная. Но требует мастерства, усидчивости и внимательности. Каждое лишнее движение – это потерянное время. Поэтому попробовать себя «в потоке» лично я не рискнула. Под присмотром начальника цеха отважилась на самую простую, как показалось, операцию.

Вычистить ниточки со всех сторон - для простого корреспондента работа самая что ни на есть приемлемая. И этот труд, рассказывают работники крупнейшей в регионе швейной фабрики, оплачивается тоже вполне достойно.

ЕЛЕНА КОСЕНКОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО "ПСКОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА "СЛАВЯНКА":

Мы в городе и в регионе имеем определенную такую характеристику нормального предприятия, где решаются социальные вопросы, где решается заработная плата, и мы смотрим во всяком случае, чтобы нас никто не опередил, не обогнал, чтобы у нас были лучшие условия, чем у других.

Швея и раскройщик, термоотделочница и дизайнер - профессии не только достойные, но, главное, на рынке труда востребованные. Дочерние предприятия "Славянки" работают сегодня и в Дедовичах, и в Опочке.

Светлана Константинова, Мурад Камалов