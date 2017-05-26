Степановский лужок на берегу Великой станет благоустроенным «народным парком»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.05.2017 17:02

Городской народный парк в Пскове планируют создать на Степановском лужке на берегу реки Великой. Об этом на заседании оргкомитета рассказал глава города Иван Цецерский. По мнению членов оргкомитета, Степановский лужок подходящее место для отдыха детей, молодежи и взрослого населения. Напомню, проект народного парка будет реализован поэтапно.

На совещании обсудили концепцию многофункциональной зоны отдыха и обменялись предложениями по ее наполнению. Для создания парка будут преимущественно привлекаться спонсорские средства и внебюджетные источники. До первого июля оргкомитет должен разработать план реализации проекта.

ИВАН ЦЕЦЕРСКИЙ, ГЛАВА Г.ПСКОВА:

Мы понимаем, что сначала нужно провести очень кропотливую работу по выработке дизайн-проекта, собрать максимальное количество предложений, такие есть, обсудить разные варианты с нашими горожанами, обсудить разные варианты поощрений наших меценатов, спонсоров. которые будут участвовать при создании этого парка, ну и, конечно, его открыть к Ганзейским дням.

Наталья Барарь