Не просто выжил в «Бухенвальде», но и спас многим пленным жизнь: в Новоржеве открылась выставка, посвященная Михаилу Левшенкову

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.05.2017 09:44

Жизнь в "Бухенвальде" и после него. Выставка посвященная земляку, учителю и узнику концлагеря Михаилу Левшенкову открылась в Новоржеве.

Четыре года он провел в "Бухенвальде", был одним из организаторов русской секции международного комитета «Сопротивления», отвечал за агитацию и пропаганду, пополнение групп из вновь прибывших, а также выпускал подпольную газету «Правда пленных».

Михаил Левшенков организовал и обеспечивал школу для детей, проводил ночные подпольные концерты, шахматные турниры. По предложению немецких коммунистов читал лекции по советской педагогике учителям-узникам, принимал деятельное участие при подготовке восстания. После войны вернулся в Новоржев и до конца жизни проработал в школе. До последних дней он вел переписку со своими учениками и с теми, с кем дружил и кому помогал в концлагере

МАРИНА ПАХОМЕНКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ МУЗЕЕМ ИСТОРИИ НОВОРЖЕВСКОГО КРАЯ:

Они вместе с немецкими коммунистами спасают очень много людей, которые были истощенные, они их через санитарный блок пропускали. И они заменяли карточки, тех кто погиб, они присваивали номер, биографию, чтобы тот человек выучил, и вот так много людей спасли, огромное количество.

Екатерина Давыдова