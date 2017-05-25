Эрой продуктивных решений назвал сегодня Иван Цецерский последние пять лет

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.05.2017 23:57

Отчитываясь о своей работе, глава Пскова отметил, что за минувший год в Гордуму поступило более четырёх тысяч писем и заявлений. По всем приняты решения совместно с администрацией города. Так, заменены окна в нескольких дошкольных учреждениях, обустроен тротуар на улице Войсковой, в районе Любятово оборудована спортплощадка.

На сессии сегодня как никогда тесно. Послушать отчет главы города и задать вопросы пришли не только депутаты, но и представители Общественной палаты, почетные граждане, ветераны и просто неравнодушные псковичи.

ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВ, ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ПСКОВА, СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Непросто город живет, достаточно трудно работать в тех условиях, в которые он поставлен. И тем не менее мы видим, что по целому ряду отраслей есть положительные подвижки.

Качественных изменений, отметил Иван Цецерский, удалось достичь во всех сферах. Изыскивались дополнительные источники финансирования, использовались резервные силы. Особое внимание уделили повышению качества повседневной жизни. Завершен ремонт моста 50-летия октября. В этом году, подчеркнул глава города, стоит задача привести в нормативное состояние улично-дорожную сеть.

ИВАН ЦЕЦЕРСКИЙ, ГЛАВА ГОРОДА ПСКОВА:

На сегодняшний день выделено уже 150 миллионов рублей на капитальный ремонт дорожного покрытия. Мы считаем, что еще нам необходимо около сотни, чтобы закрыть проблему качества дорожного покрытия в городе Пскове по всем улицам.

Определяющим вектором развития города, рассказал Иван Цецерский, стало проведение в Пскове Международных Ганзейских дней. Один из важнейших проектов подготовки к Ганзе ‒ строительство подземного водозабора. Также поддержку на федеральном уровне получили проекты по ремонту и реставрации кремля и крепостных сооружений окольного города, реконструкции и переооснащению областной библиотеки, дооснащение онкоцентра.

ИВАН ЦЕЦЕРСКИЙ, ГЛАВА ГОРОДА ПСКОВА:

Сумма которая сегодня определена в рамках федерального финансирования в 6 раз больше, чем это было выделено на Великий Новгород десять лет назад. Вот такое взаимодействие стоит дорого.

Обеспечение чистой водой, благоустройство, открытие новой школы, закрытие очередей в детские сады ‒ вот неполный список вопросов, решение которых стало возможным благодаря совместной работе и поддержке губернатора.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Впереди у нас достаточно большая работа, связанная с подготовкой Ганзейских дней. Благодаря плану мероприятий, которые реализуются уже в активной фазе, город Псков еще больше преобразится, будет приукрашен, станет более комфортным именно для жизни наших горожан.

Конечно, отметил глава города, нерешенных вопросов еще много. Но, шаг за шагом, Псков преображается.

Екатерина Давыдова, Денис Алексеев