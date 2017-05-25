Двенадцать одаренных детей в Великих Луках получили муниципальную премию «Золотые паруса»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.05.2017 23:36

В южной столице региона сегодня чествовали талантливых молодых великолучан. Премию «Золотые паруса» получили двадцать одарённых детей. Это ученики выпускных классов ‒ победители конкурсов, олимпиад, конференций, спортивных соревнований. Эту награду в Великих Луках вручают шестой год. Труд ребят оценён муниципальной премией в пятнадцать тысяч рублей.

НИКОЛАЙ КОЗЛОВСКИЙ, ГЛАВА ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ:

Премией, которая учреждена у нас в соответствии с муниципальной долгосрочной программой «Одарённые дети» города Великие Луки и направлена на поощрение и стимулирование подрастающего поколения. Именно тех, кто в юные годы добивается высоких результатов и приумножает славу нашего города.

Татьяна Борисова