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Двенадцать одаренных детей в Великих Луках получили муниципальную премию «Золотые паруса»

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Категория: Вести-Псков
Создано 25.05.2017 23:36

Двенадцать одаренных детей в Великих Луках получили муниципальную премию «Золотые паруса»В южной столице региона сегодня чествовали талантливых молодых великолучан. Премию «Золотые паруса» получили двадцать одарённых детей. Это ученики выпускных классов ‒ победители конкурсов, олимпиад, конференций, спортивных соревнований. Эту награду в Великих Луках вручают шестой год. Труд ребят оценён муниципальной премией в пятнадцать тысяч рублей.

 

НИКОЛАЙ КОЗЛОВСКИЙ, ГЛАВА ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ:
Премией, которая учреждена у нас в соответствии с муниципальной долгосрочной программой «Одарённые дети» города Великие Луки и направлена на поощрение и стимулирование подрастающего поколения. Именно тех, кто в юные годы добивается высоких результатов и приумножает славу нашего города.

Татьяна Борисова


 

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