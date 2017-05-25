Что делать, если не сложились отношения с ТСЖ? Обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 26 мая с 7.18

В Опочке некоторые жильцы многоквартирного дома остались без электричества, а все из-за борьбы с ТСЖ. Кто прав, и кто виноват разберемся в эфире «Стартовой площадки» вместе председателем Общественного Совета при областном Комитете по делам строительства и ЖКХ Алексеем Кирилловым.
Слушайте 26 мая с 7:18 на "Радио России-Псков". Если вам приходилось разбираться или даже судиться с Товариществом собственников жилья, звоните по телефону прямого эфира 66-27-47 или оставляйте комментарии в группе "Радио Маяк-Псков" в соцсети "ВКонтакте".
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