Благотворительность или бизнес? Порядочность фонда «Аурея» поставили под сомнения общественники

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.05.2017 10:01

На улицах Пскова деньги для больных детей собирает благотворительный фонд "Аурея". Как удалось выяснить, волонтеры организации забирают себе двадцать процентов от полученных денег. Многие НКО считают, что подобные действия бросают тень на благотворительность в целом. Российская ассоциация "Все вместе" составила даже так называемую "декларацию о добросовестности".

В документе говорится о сборе пожертвований от имени организаций в местах скопления людей. Эта практика признается, цитата: "порочной и недопустимой для прозрачной и профессиональной организации". Так куда же направляются средства, которые не отдают родителям больных детей?

Деньги, которые горожане бросают в коробку, идут на помощь братьям Саше и Серёже Озерным - рассказывают не волонтеры, а так называемые гражданские активисты, нанятые по объявлению. Ребята охотно показывают документы, подтверждающие, что они представляют фонд «Аурея».

АННА КАПУСТИНА:

Почему во Пскове, потому что главный офис находится в Красноярске, ну и офисы по разным городам. И где-то в другом городе сейчас проводят акции в помощь детей из Пскова. У нас договор с фондом.

- И как вам платят?

- Идет 20% от сборов.

Псковичи давно привыкли к различным благотворительным марафонам. Правда, обычно запечатанный ящик один или два, сбор денег идет на стационарном объекте, волонтеры работают бесплатно, а у акций широкая позитивная огласка в СМИ. Да и дети в основном из Псковской области. Именно тот факт, что красноярская «Аурея» собирает деньги в других регионах и привлек внимание общественников. Хотя законом это не запрещено – чужих детей не бывает.

АЛИНА ЧЕРНОВА, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы можем сомневаться в их чистоте, потому что даже если ты забиваешь в поисковик название фонда, то на первой же странице ты найдешь ссылки на различные СМИ, которые говорят о нечистоплотности данной организации. В таком случае, всегда хочется пожелать жертвователям, что если вы жертвуете деньги, нужно очень четко проверять на кого. Потому что привлечь по закону проблематично, такие истории дискредитируют благотворительное сообщество.

Если волонтерам достается 20%, берет ли себе за работу руководство фонда? И сколько денег идет благополучателю? По телефону горячей линии фонда «Аурея» с уверенностью говорят о том, что законов работники не нарушают.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИИ ФОНДА «АУРЕЯ»:

- В первую очередь у них идет компенсация потраченного времени. И в среднем она идет 100-200 рублей.

- Она идет из тех же самых средств?

– Она идет с мелочи 1-рублевых и 2-рублевых, которые не идут в учет.

Минимальная арифметика такова:

За день активист может собрать в среднем около 1000 рублей, в Пскове их несколько, допустим, два, то есть, две тысячи рублей в день. Плюс другие города, например, еще один – итого 4 тысячи в день. За месяц 120 тысяч рублей. В официальном отчете организации за февраль маме детей перечислили около 40 тысяч, в марте всего лишь 25.

В разговоре по телефону Елена Озёрная подтвердила, что обратилась в этот фонд. Точные суммы не называет, но подтверждает - переводы от «Ауреи» приходят. Она добавляет свои деньги, всего этого пока хватает на реабилитацию, которая детям нужна постоянно.

ЕЛЕНА ОЗЕРНАЯ МАМА САШИ И СЕРГЕЯ ОЗЕРНЫХ:

- Люди жертвуют деньги на ваших детей, а 20% этот фонд якобы забирает себе, как вы в к этому относитесь, знаете ли вы об этом? - Нет, я об этом не знала.

– То есть вам не говорили?

– Нет.

- Будете ли предпринимать какие-то шаги?

– Я, наверное, в дальнейшем обращусь в более, как это сказать, в другой фонд. Потому что много проблем у меня почему-то возникает с ними.

Общественники считают, что такая непрозрачная работа опасна, ведь она дискредитирует благотворительность в целом. Делает ее больше похожей на бизнес.

Цитата из Декларации о добросовестности в сфере благотворительности при сборе средств через ящики-копилки:

Ряд расследований, проведённых СМИ, показывает:

- никаких подтверждений того, что собранные средства в полном или хотя бы значительном объеме доходят до нуждающихся, не существует;

- в лучшем случае их небольшая часть используется для создания видимости благотворительной работы.

Эта практика признаётся нами порочной и недопустимой для прозрачной и профессиональной организации.

Подписавшие эту декларацию НКО, а их более двухсот, от практики уличных сборов отказались, а тем, кто жертвует советуют внимательно проверять, куда идут деньги, но ни в коем случае не отказываться от благотворительности вообще.

Андрей Удалов, Василий Нордэн, Иван Лопаев