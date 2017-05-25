Кто позаботится о многострадальном доме в Великих Луках? Как проедет скорая по разбитой дороге? Жители области поделились проблемами на личном приеме у губернатора

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.05.2017 19:59

Уже больше года многоквартирный дом в Великих Луках живёт без управляющей компании, за коммунальным хозяйством бывшего общежития никто не следит. С жалобой на бездействие местных чиновников к главе региона сегодня обратилась одна из жительниц многострадального дома по улице Мелиораторов.

Не работает канализация, нет газа, мусор не вывозят, всех проблем и не перечесть. О жилищно-коммунальном хозяйстве дома номер десять по улице Мелиораторов заботиться некому, управляющая компания просто исчезла.

ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВА:

Мы писали и в прокуратуру, писали и в администрацию города, нет компании, никак. Единственное, что мы знаем, что этот человек он скрылся, и он оставил на доме очень большой долг. Больше миллиона.

С жалобой на бездействие местных властей Виктория пришла на приём к губернатору. Глава великолукской администрации Виктор Каменский сразу пояснил, что новая управляющая компания уже выбрана. В ближайшее время начнутся работы по благоустройству. Однако, отметил Андрей Турчак, жители со своей стороны также должны проявить инициативу и создать Совет дома.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Пока мы не научимся сами самоорганизовываться, не будем катализировать эту активность граждан в том русле, чтобы выстраивать правильные отношения с администрацией, с теми же управляющими компаниями, ничего не получится.

Со своей наболевшей проблемой обратилась к губернатору и Юлия Суворова. Девушка возмущена состоянием дороги до деревни Шахницы Псковского района. Капитальный ремонт этой дороги запланирован только на девятнадцатый год. Андрей Турчак поручил уже в мае провести там ямочный ремонт и ещё раз привести дорогу в порядок в конце дачного сезона. Также этим летом запланирован капитальный ремонт ещё одного проблемного направления - от деревни Заполье до Плюссы.

АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы пересмотрели подход к этому направлению и заложили практически двадцать километров дороги под капитальный ремонт в этом году.

Кроме того, будет дополнительно отремонтирован подъезд к Плюсской районной больнице.

Виктория Писукова, Александр Калинин