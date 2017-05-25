Столкновение мотоциклистов на выезде из Черёхи: два человека погибли, один травмирован

Два мотоциклиста погибли в Псковском районе. ДТП произошло сегодня на автодороге Петербург – Псков – Невель, недалеко от поста ГИБДД в Черёхе. По предварительной информации группа из шести человек на пяти мотоциклах двигалась в сторону Острова, один мотоциклист врезался в другого. В результата аварии два человека погибли, один получил травмы.
На место выехала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Татьяна Борисова
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Май 2017
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