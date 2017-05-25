Исполнители Дельфин, Светлана Сурганова и актер Дмитрий Дюжев выступят на Пушкинском празднике поэзии в Михайловском

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.05.2017 16:23

Известный российский музыкант Дельфин и группа «Сурганова и Оркестр» выступят в селе Михайловское. Сегодня на пресс-конференции продюсер Дмитрий Месхиев рассказал, что ждет псковичей и гостей региона на пятьдесят первом Пушкинском празднике поэзии. Он пройдет со второго по шестое июня в Пскове и Пушкинских горах.

Традиционно будут организованы встречи с псковскими писателями, литературно-поэтические чтения, выставки и музыкальные гостиные. Свою новую поэтическую программу «Евгений Онегин» представит актер Дмитрий Дюжев. На праздничной поляне села Михайловское будет работать открытый микрофон. Молодые поэты и начинающие авторы смогут высказаться, проявить себя и найти своего слушателя. На главной сцене выступят одаренные поэты, в числе которых будет и победитель конкурса "В риFMу", который проводит радиостанция «Маяк-Псков».

ДМИТРИЙ МЕСХИЕВ, ПРОДЮСЕР ПУШКИНСКОГО ПРАЗДНИКА ПОЭЗИИ:

Мы шли как раз по пути того, что может понравиться людям. На что люди захотят приехать, не только псковичи, но даже из других регионов. Сочетанием, например, Сургановой, Дельфина, современных молодых поэтов, взрослых авторов. Наверное, это уже какой-то может быть, о чем может задуматься средний московский турист: а не поехать ли мне специально в Пушкинские Горы на вот этот фестиваль.

Наталья Барарь