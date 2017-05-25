О снижении налоговой нагрузки на садоводов говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (25 мая) в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.05.2017 16:18

В 10 районах Псковской области снизили налоговую нагрузку на садоводов. Промежуточные результаты рассмотрели на совещании Губернатор Андрей Турчак и Главы районов в Великих Луках.

О том, насколько снизили ставки земельного налога, и как повлиял этот шаг на положение садоводов расскажем в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня (25 мая) в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков».