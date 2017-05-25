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О снижении налоговой нагрузки на садоводов говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (25 мая) в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 25.05.2017 16:18

О снижении налоговой нагрузки на садоводов говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (25 мая) в 18.10В 10 районах Псковской области снизили налоговую нагрузку на садоводов. Промежуточные результаты рассмотрели на совещании Губернатор Андрей Турчак и Главы районов в Великих Луках.

О том, насколько снизили ставки земельного налога, и как повлиял этот шаг на положение садоводов расскажем в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня (25 мая) в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков».

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