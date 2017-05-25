Отремонтированы тридцать пять псковских дворов, мост 50-летия Октября, улица Калинина: администрация города отчиталась о проделанной работе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.05.2017 17:54

Отчеты контрольно-счетной палаты, профильных комитетов и главы администрации Пскова за две тысячи шестнадцатый год утвердили сегодня депутаты на сессии Псковской Городской Думы. Игорь Калашников рассказал о проделанной работе за прошедший год в разных сферах.

Говоря про ЖКХ и строительство, глава администрации отметил, что начаты работы по подготовке проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона «Машиностроитель», капитальный ремонт Городского культурного центра и благоустройство прилегающей территории. Реконструирована улица Калинина, сданы в эксплуатацию очистные сооружения на скважине в микрорайоне «Псковкирпич», проведены ремонт котельных и замена теплосетей, отремонтирован мост 50-летия Октября, установлен светофор и дополнительное освещение пешеходного перехода около Ледового дворца. На основании предложений депутатов отремонтировано тридцать пять дворовых территорий и шесть подъездов к многоквартирным домам на сумму более сорока восьми миллионов рублей.

ИГОРЬ КАЛАШНИКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПСКОВА:

В текущем году администрация продолжает реализовывать муниципальные программы, затрагивающие фактически все сферы деятельности. Продолжение реализации программы подготовки объектов городского хозяйства и социальной сферы к Псковской Ганзе, расселение 20 аварийных домов, завершение строительства улично-дорожной сети вокруг жилого квартала Северный, реконструкция улицы Свердлова и прилегающих парковых зон, ремонт и реконструкция объектов улично-дорожной сети, в том числе мостов Кузнецкий и Троицкий. Утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов.

Екатерина Давыдова