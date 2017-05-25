Нормативы на общедомовые нужды с первого июня снизятся

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.05.2017 15:30

Об этом сегодня говорили на очередном круглом столе, посвященном проблеме. С января такие столы с участием чиновников и общественников организует Псковское областное Собрание. Результатом регулярных встреч и стал приказ Комитета ЖКХ, согласно которому с июня норматив на потребление воды уменьшится в семь раз, а на электроэнергию - от тридцати до пятидесяти процентов.

Полностью исчезнет плата за водоотведение. Этот результат, однако, окончательной победой здравого смысла ни региональные депутаты, ни общественники не считают. Лучшим решением, по их мнению будет не только установка пониженных нормативов, но и возможность платить за ОДН по счётчикам, если их показатели не превышают установленной нормы. Таким образом, дома нового фонда будут платить по справедливости, а жители ветхого не переплачивать за протечки.

АЛЕКСАНДР КОТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ:

Мы в рамках Псковского областного Собрания будем внимательно следить за ситуацией и будем реагировать на те замечания и предложения со стороны граждан, которые наверняка будут. И, может быть, мы ещё раз в таком составе или расширенном встретимся и обсудим, каким же образом у нас этот новый приказ применяется.

Регина Кадырова