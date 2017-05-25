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«Внимание – дети!» В преддверии летних каникул юным псковичам напоминают о правилах дорожного движения

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Категория: Вести-Псков
Создано 25.05.2017 15:06

«Внимание – дети!» В преддверии летних каникул юным псковичам напоминают о правилах дорожного движенияСегодня весь день сотрудники городской ГИБДД патрулируют пешеходные переходы в районе образовательных учреждений Пскова. За прошлую неделю в городе произошло четыре ДТП с участием детей. В этой связи и в рамках акции «Внимание – дети!» проходят различные профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения.

Инспекторы ГИБДД напоминают школьникам и их родителям о правилах поведения на дороге, проверяют перевозку детей в автомобилях, наличие ремней безопасности. В преддверии летних каникул в связи с тем, что школьники отправляются на различные экскурсии, сотрудники ГИБДД особое внимание уделяют безопасности организованным перевозкам групп детей в автобусах. Напомню, акция «Внимание – дети!» проходит ежегодно в начале и в конце учебного года. Ее главная цель - профилактика детского травматизма.

ЮЛИЯ ФЕДОРОВА, ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ ГИБДД ПО Г.ПСКОВУ:
Также в рамках дня, Международного Дня защиты детей будет проводиться маленькая викторина в Летнем саду. Сотрудники проводят профилактические беседы в школьных летних лагерях, которые организованы на базе общеобразовательных учреждений, то есть все внимание сотрудников Госавтоинспекции направлено на несовершеннолетних пешеходов, велосипедистов, водителей, скутеристов и пассажиров.

Наталья Барарь


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