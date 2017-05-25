Дом без присмотра. Великолучанка на личном приеме у губернатора пожаловалась на бездействие местных властей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.05.2017 14:41

Уже больше года многоквартирный дом в Великих Луках живёт без управляющей компании. С жалобой на бездействие местных властей к главе региона обратилась сегодня жительница многострадального дома по улице Мелиораторов. По словам Виктории Алексеевой, прежняя управляющая компания просто пропала, квитанции за ЖКХ не приходят. В доме проблемы с канализацией, нет газа и не вывозится мусор.

Девушка обращалась и в прокуратуру, и в городскую администрацию, однако проблема так и не решилась. Однако, присутствующий на приёме глава Великолукской администрации Виктор Каменский заявил, что новая управляющая компания уже определена. В ближайшее время начнётся работа по благоустройству дома. Андрей Турчак отметил - жителям со своей стороны также необходимо проявить инициативу и создать Совет дома.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Пока мы не научимся сами самоорганизовываться, не будем катализировать эту активность граждан в том русле, чтобы выстраивать правильные отношения с администрацией, с теми же управляющими компаниями, ничего не получится. Вы одна будете биться как рыба об лёд. Добьётесь, хорошо, не добьётесь, дальше ситуация будет в таком же состоянии находиться.

Виктория Писукова