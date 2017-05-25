В связи с высокой угрозой пожаров в лесах Стругокрасненского района введен режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введён в лесах Стругокрасненского района. Здесь сохраняется высокая пожарная опасность. В эти дни в волостях проводятся рейды по контролю за палами травы. Введены ограничения на посещения лесов на определённых, наиболее пожароопасных участках. Запрещено разведение костров.
Проводится профилактическая работа с населением. В целом по области наблюдается третий класс пожарной опасности. С начала сезона от огня в регионе пострадало больше сорока гектаров леса. Работники лесничества выезжали больше ста раз на тушение и предотвращение природных пожаров. За обстановкой в лесах ведётся видеонаблюдение, организовано наземное патрулирование.
Татьяна Борисова
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Май 2017
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