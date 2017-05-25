Количество в качество: сельхозпроизводители Псковской области объединятся в кооперативы

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.05.2017 11:17

Семь сельскохозяйственных кооперативов должны появиться в нашей области в ближайшее время. Такую задачу перед регионом поставило Министерство сельского хозяйства - рассказал на совещании в Дедовичском районе заместитель директора департамента Минсельхоза Владимир Цой. Два кооператива уже созданы - в Дедовичском и Великолукском районах.

В дедовичском "Молочном дворе" объединились двадцать местных сельхозпроизводителей. Это и крупные предприятия и небольшие предприниматели. Они занимаются производством и переработкой молока. Такое объединение в кооператив дает возможность получить господдержку, приобрести новую технику, отремонтировать или построить фермы. К тому же мелким фермерам, объединившись, проще продвигать свою продукцию.

СЕРГЕЙ ПЕРНИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы понимаем, что потребительский кооператив - это один из способов, инструментов повысить эффективность взаимодействия, работы конкретных отдельных небольших сельскохозяйственных производств. И за последние годы у нас есть несколько положительных примеров, когда за счет объединения усилий нескольких сельхозпроизводителей, можно получить качественно другой результат.

ВЛАДИМИР ЦОЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ:

В 2016 году в малых формах хозяйствования было произведено 47 процентов всей сельскохозяйственной продукции, таким образом малые формы хозяйствования составляют основу агропромышленного комплекса и являются тем потенциалом для развития кооперации, который должен объединить и в дальнейшем помочь фермерам, владельцам ЛПХ наладить сбыт своей продукции, сформировать систему гарантий и кредитной поддержки.

Иван Павлов