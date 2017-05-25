Заколдованный участок: землю под строительство, на которой нельзя строить, получила семья из Печор

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.05.2017 10:58

Семье из Печор выдали участок под строительство дома на котором нельзя строить. Юлия Коваленко взяла его в аренду у администрации района, но когда дело дошло до оформления документов, оказалось, что это земли сельхозназначения. Добиться от чиновников решения своей проблемы семья не может уже больше трёх лет.

Справить новоселье в новом доме семья Юлии Коваленко планировала уже в следующем году. Однако до сих пор стройка даже не началась. Оказалось на земле, которую Юлии выделила в аренду районная администрация, строить ничего нельзя. Участок числится как земли сельхозназначения.

ЮЛИЯ КОВАЛЕНКО:

Я сначала стала запросы делать в Печорскую администрацию. На что мне был дан ответ, что да, ошиблись. У меня есть письмо. Мы будем разбираться, подавать, чтобы перевести эту землю в положенную. И можно будет на ней строиться. Но я прождала год. Естественно, ничего не произошло.

Как могло получиться так, что под строительство дома был выделен участок, на котором в принципе нельзя строить в Собрании депутатов Печорского района нам не ответили.

И неудивительно, что вопрос теперь решается на областном уровне. Ведь Юлия Коваленко за три года обошла уже все возможные инстанции. Везде её встречали примерно одинаково.

ЮЛИЯ КОВАЛЕНКО:

Решения проблемы никакого. Подождите, в 2014 году мне Печорская администрация, подождите годик, мы всё решим, мы повсюду вопросы отошлём и всё будет хорошо. В 2015 мне обещал уже Псков, подождите. Все только подождите.

В областном Комитете по экономическому развитию, где сейчас рассматривается проблема Юлии Коваленко, нам ответили примерно то же самое. Нужно подождать. Ведь сейчас утверждается проект Генерального плана города Печоры. В нём будет изменена категория земельного участка и наконец можно будет строить дом. Только вот сколько ждать пока неизвестно.

МАРИЯ ЛИСЕНКОВА, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТНОГО ГОСКОМИТЕТА ПО ЭКОНОМРАЗВИТИЮ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ:

В рамках согласования поступили многочисленные замечания от органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в отношении материалов проектной документации, предоставленной проектной организацией. По завершению этих работ можно будет говорить об окончательных сроках.

Однако, даже когда проект согласуют и категория земли будет изменена, хождения по мукам для семьи Коваленко не закончатся. Два года назад у Юлии родился третий ребёнок. Именно поэтому женщина решила оформить арендуемую землю в качестве участка, который положен ей по закону, как многодетной маме. Для этого участок нужно перемежевать, однако внятного объяснения от чиновников за чей счёт и на каких условиях это можно сделать Юлия получить так и не смогла. Её двадцать соток земли впору называть заколдованным участком. Хотя Юлия в магию не верит и уже написала письмо в областную прокуратуру.

Виктория Писукова, Сергей Дьяков, Василий Нордэн