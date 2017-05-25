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Каковы будни «часовых Родины»? Псковские школьники побывали в гостях у пограничников

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Категория: Вести-Псков
Создано 25.05.2017 10:42

Каковы будни «часовых Родины»? Псковские школьники побывали в гостях у пограничниковВ гостях у пограничников побывали учащиеся Псковского педагогического комплекса. Шестой «А» по итогам учебного года стал лучшим классом школы и в качестве приза отправился на экскурсию. Пограничники радушно встретили школьников, рассказали о своих трудовых буднях и, конечно, показали сторожевые катера.

Модели старого образца, выпущенные в конце прошлого века и уже современную, более оснащенную технику. На быстроходных катерах пограничники с максимальной эффективностью решают поставленные задачи по охране государственной границы. Школьникам удалось также побывать и в музее дивизиона и удивить пограничников знаниями географии Псковской области и ее границ.

ПОЛИНА АНДРЕЕВА, УЧАЩАЯСЯ ППК:
Экскурсия мне очень понравилась. Нам показали катера, рассказали о том, как охраняют границу и для чего вообще это все нужно. Мне кажется такие экскурсии очень важны, потому что люди должны понимать, что другие люди жертвуют жизнью ради них.

Наталья Барарь

 

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