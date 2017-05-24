Сегодня губернатор Андрей Турчак проинспектировал крупные стройки в Великих Луках

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.05.2017 22:07

Проверить информацию о поборах в строящейся школе на улице Балтийской в Пскове поручил сегодня глава региона. На эту проблему обратили внимание родители. Также Андрей Турчак проинспектировал сегодня крупные стройки южной столицы области и заглянул в местный театр.

В конце июня здесь уже начнутся репетиции. Открывать театральный сезон в Великих Луках будут испанским водевилем «Учитель танцев» по пьесе Лопе де Веги. Губернатор обещал приехать на премьеру. А пока посмотрел, как делают ремонт. В здании идёт отделка, монтаж электропроводки, систем отопления и вентиляции.

ОЛЕГ ВЕНЕДИКТОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

- К концу месяца мы должны по графику передать театру уже сцену и зал.

- Механика монтируется?

- Механика уже смонтирована и испытана

И уже можно обсуждать репертуар. По мнению губернатора, театральное пространство области должно быть единым.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Нужно и коллективами обмениваться, чтобы Великолукский театр делал свои постановки на Псковской сцене и наоборот. И по районам не забывайте ездить. На Вас восемь районов!

Обновлённый театр встретит зрителей в последние выходные августа, когда Великие Луки будут отмечать День города. Тем временем на стройплощадке путепровода готовятся пока ещё к тестовому пуску движения автотранспорта.

Работы на путепроводе идут круглосуточно. Кроме того, сейчас на одном из пересечений автомагистрали с железной дорогой строители возводят тоннель длиной в 30 метров.

АЛЕКСАНДР БЫЧИНСКИЙ, НАЧАЛЬНИК СТРОИТЕЛЬСТВА ПУТЕПРОВОДА:

В июле месяце мы планируем закончить работы по отсыпке и восстановлению железнодорожной ветки на ЖБИ-2.

От масштабной стройки к обсуждению: как подготовиться к новому отопительному сезону, не допустить загрязнения лесов и сделать городскую среду комфортной. Кроме того, на совещании с Главами муниципальных образований губернатор поручил проверить информацию о поборах в новой школе, построенной в деревне Борисовичи.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Никаких поборов дополнительных с родителей, которые устраивают детей в эту школу быть не должно. Для чего собираются деньги? Под какое-то якобы будущее. Благоустройство пришкольной территории.

Вопрос теперь будет на личном контроле начальника Управления образования Александра Седунова и главы администрации Пскова Игоря Калашникова. При необходимости губернатор поручил собрать родителей, чтобы объяснить: школу благоустроят без их участия. Ведь уже совсем скоро там начнут работать летние лагеря.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин