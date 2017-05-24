О трудоустройстве школьников говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 25 мая с 7.18

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.05.2017 18:47

Грядет пора летних каникул, а значит, становится актуальным вопрос трудоустройства школьников. Куда можно обратиться за помощью в устройстве на работу подростков?

Существуют ли сегодня трудовые отряды? Какие предприятия Псковской области готовы предоставить вакансии несовершеннолетним? Ответы на эти и другие вопросы узнаем в эфире «Стартовой площадки». В гостях - заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения, начальник отдела программ занятости и рынка труда Леонид Кириллов.

Слушайте 25 мая с 7:18 на "Радио России-Псков". Звоните нам и задавайте вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 66-27-47.