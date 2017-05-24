В Пскове сегодня прошёл Детский хоровой праздник, посвящённый Дню букваря

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.05.2017 17:20

В Зелёном театре выступил сводный детский хор с участием школьных музыкальных коллективов из Порхова и Пскова, в том числе и воспитанников Свято-Тихоновской православной гимназии. Со сцены прозвучали детские песни Владимира Шаинского, Исаака Дунаевского, Александры Пахмутовой и других композиторов.

Зрителями хорового праздника стали учащиеся младших и средних классов городских школ.

НАТАЛЬЯ МИХНЁВА, КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 1 КЛАССА ШКОЛЫ №9 Г. ПСКОВА:

Нам праздник очень нравится. Очень интересно посмотреть на ребят, которые наши ровесники, кто старше, кто младше. Надеюсь, мы тоже скоро окажемся на этой сцене.

Виктория Писукова