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В Пскове сегодня прошёл Детский хоровой праздник, посвящённый Дню букваря

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.05.2017 17:20

В Пскове сегодня прошёл Детский хоровой праздник, посвящённый Дню букваряВ Зелёном театре выступил сводный детский хор с участием школьных музыкальных коллективов из Порхова и Пскова, в том числе и воспитанников Свято-Тихоновской православной гимназии. Со сцены прозвучали детские песни Владимира Шаинского, Исаака Дунаевского, Александры Пахмутовой и других композиторов.

Зрителями хорового праздника стали учащиеся младших и средних классов городских школ.

НАТАЛЬЯ МИХНЁВА, КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 1 КЛАССА ШКОЛЫ №9 Г. ПСКОВА:
Нам праздник очень нравится. Очень интересно посмотреть на ребят, которые наши ровесники, кто старше, кто младше. Надеюсь, мы тоже скоро окажемся на этой сцене.

Виктория Писукова

 

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