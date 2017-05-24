В Пскове сегодня прошёл Детский хоровой праздник, посвящённый Дню букваря

В Зелёном театре выступил сводный детский хор с участием школьных музыкальных коллективов из Порхова и Пскова, в том числе и воспитанников Свято-Тихоновской православной гимназии. Со сцены прозвучали детские песни Владимира Шаинского, Исаака Дунаевского, Александры Пахмутовой и других композиторов.
Зрителями хорового праздника стали учащиеся младших и средних классов городских школ.
НАТАЛЬЯ МИХНЁВА, КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 1 КЛАССА ШКОЛЫ №9 Г. ПСКОВА:
Нам праздник очень нравится. Очень интересно посмотреть на ребят, которые наши ровесники, кто старше, кто младше. Надеюсь, мы тоже скоро окажемся на этой сцене.
Виктория Писукова
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Май 2017
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