«И радость, и лёгкая грусть»: для псковских школьников сегодня прозвенел последний звонок

Торжественные мероприятия прошли на Вечевой площади Псковского Кремля. После чего уже по традиции выпускники прошли праздничным шествием по городским улицам.
В школьной форме и с лентами через плечо псковские выпускники собираются в центре города на Вечевой площади Кремля. Сегодня для них самый запоминающийся и долгожданный день, когда позади одиннадцать школьных лет, а впереди целая жизнь.
БОГДАН ФЕЛЬКЕР, УЧЕНИК 11 КЛАССА ЛИЦЕЯ "РАЗВИТИЯ":
С одной стороны, конечно, печально на самом деле осознавать, что ты покидаешь уже прижитый коллектив, своих учителей. А с другой стороны, так приятно, что входишь во взрослую жизнь.
ИРИНА ПОДКОПАЕВА, КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 11 КЛАССА ГУМАНИТАРНОГО ЛИЦЕЯ:
Каждый последний звонок - это и радость, это и лёгкая грусть. Потому что нам предстоит скорое расставание, впереди нас ждут очень серьёзные испытания, Единый государственный экзамен. Надеюсь, что всё пройдёт удачно.
Девочки к своему последнему звонку готовятся по-особому. Большинство из них сегодня одеты в хорошо всем знакомую школьную форму.
Уже не один год последний звонок в Пскове отмечают в День славянской письменности. В честь святых Кирилла и Мефодия рядом с Троицким Собором был совершён праздничный молебен. С последним днём учёбы выпускников поздравил глава города Иван Цецерский.
ИВАН ЦЕЦЕРСКИЙ, ГЛАВА ГОРОДА ПСКОВА:
Где бы вы не были, знайте, за вами стоит Псков со своей ратной летописью, огромной православной историей, ту частичку которую вы несёте в своём сердце. Делайте своими поступками славу нашему городу, где бы вы не были, мы вас любим.
Тем временем пасмурное утро сменилось на солнечный полдень. И одиннадцатиклассники вместе со своими классными руководителями прошли по городским улицам.
ВИКТОРИЯ ПИСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
Сегодня специально для праздничного шествия Октябрьский проспект временно превращён в пешеходную зону. Сейчас мы идём в центре шествия, здесь невероятно шумно. Школьники то и дело скандируют названия родной любимой школы.
И хотя сегодня старшеклассники могут позволить себе немного расслабиться, уже завтра придётся снова сесть за учебники. Впереди выпускные экзамены.
Виктория Писукова, Александр Калинин
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