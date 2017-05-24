«И радость, и лёгкая грусть»: для псковских школьников сегодня прозвенел последний звонок

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.05.2017 17:50

Торжественные мероприятия прошли на Вечевой площади Псковского Кремля. После чего уже по традиции выпускники прошли праздничным шествием по городским улицам.

В школьной форме и с лентами через плечо псковские выпускники собираются в центре города на Вечевой площади Кремля. Сегодня для них самый запоминающийся и долгожданный день, когда позади одиннадцать школьных лет, а впереди целая жизнь.

БОГДАН ФЕЛЬКЕР, УЧЕНИК 11 КЛАССА ЛИЦЕЯ "РАЗВИТИЯ":

С одной стороны, конечно, печально на самом деле осознавать, что ты покидаешь уже прижитый коллектив, своих учителей. А с другой стороны, так приятно, что входишь во взрослую жизнь.

ИРИНА ПОДКОПАЕВА, КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 11 КЛАССА ГУМАНИТАРНОГО ЛИЦЕЯ:

Каждый последний звонок - это и радость, это и лёгкая грусть. Потому что нам предстоит скорое расставание, впереди нас ждут очень серьёзные испытания, Единый государственный экзамен. Надеюсь, что всё пройдёт удачно.

Девочки к своему последнему звонку готовятся по-особому. Большинство из них сегодня одеты в хорошо всем знакомую школьную форму.

Уже не один год последний звонок в Пскове отмечают в День славянской письменности. В честь святых Кирилла и Мефодия рядом с Троицким Собором был совершён праздничный молебен. С последним днём учёбы выпускников поздравил глава города Иван Цецерский.

ИВАН ЦЕЦЕРСКИЙ, ГЛАВА ГОРОДА ПСКОВА:

Где бы вы не были, знайте, за вами стоит Псков со своей ратной летописью, огромной православной историей, ту частичку которую вы несёте в своём сердце. Делайте своими поступками славу нашему городу, где бы вы не были, мы вас любим.

Тем временем пасмурное утро сменилось на солнечный полдень. И одиннадцатиклассники вместе со своими классными руководителями прошли по городским улицам.

ВИКТОРИЯ ПИСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Сегодня специально для праздничного шествия Октябрьский проспект временно превращён в пешеходную зону. Сейчас мы идём в центре шествия, здесь невероятно шумно. Школьники то и дело скандируют названия родной любимой школы.

И хотя сегодня старшеклассники могут позволить себе немного расслабиться, уже завтра придётся снова сесть за учебники. Впереди выпускные экзамены.

Виктория Писукова, Александр Калинин