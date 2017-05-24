Как отмечают День славянской письменности в Пскове обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (24 мая) в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.05.2017 15:46

24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия. Братья были православными монахами и создали славянскую азбуку в греческом монастыре.

Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. О том, какими мероприятиями отметили этот день в Пскове, говорим в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня (24 мая) в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков».