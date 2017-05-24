Двадцать восьмого мая состоится предварительное голосование, где будут выбраны кандидаты от «Единой России» для последующего участия в выборах

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.05.2017 20:38

Двадцать восьмого мая жители Пскова и Дедовичского района смогут выбрать кандидатов, которые будут представлять партию «Единая Россия» на выборах осенью. В остальных районах можно проголосовать непосредственно после встреч участников предварительного голосования с выборщиками. Об этом сегодня заявили на брифинге отделения партии.

В воскресенье с восьми утра до восьми вечера будут работать пятнадцать участков в областном центре и девять в Дедовичском районе. Для граждан, которые не могут самостоятельно добраться до мест предварительного голосования, в Пскове организуют доставку. Напомним, «Единая Россия» проводит процедуру предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований, на должности глав в семи районах и довыборы в областное Собрание депутатов. В этой процедуре принимают участие семьсот шестьдесят кандидатов.

АЛЕКСАНДР КОТОВ, СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ":

От партии кандидатами будут выдвинуты исключительно те участники предварительного голосования, которые по итогам наберут наибольшее число голосов. Мы этому принципу следовали на прошлой избирательной компании, и этому же принципу мы намерены следовать при проведении предварительного внутрипартийного голосования в этом году.

Андрей Удалов