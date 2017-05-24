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Псковские выпускники торжественным шествием прошли по центральным улицам города

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.05.2017 15:11

Псковские выпускники торжественным шествием прошли по центральным улицам городаСегодня для псковских выпускников прозвенел последний школьный звонок. Торжественные мероприятия прошли на Вечевой площади Псковского Кремля. После чего ребята по традиции прошли по центральным улицам города.

ВИКТОРИЯ ПИСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
Сегодняшний день для школьников один из самых запоминающихся и в какой-то степени долгожданных. Во всех школах города прошли торжественные линейки, где для девятиклассников и одиннадцатиклассников прозвенел последний звонок.

У псковских выпускников есть замечательная традиция собираться в этот день на Вечевой площади у Троицкого собора. Сегодня здесь сотни школьников. Все нарядно одетые, парни в костюмах, рубашках, многие девушки в школьной форме советского образца. В волосах белые банты. И несмотря на то, что это день прощания, расставания со школьной жизнью, у всех скорее приподнятое настроение.

ГЕОРГИЙ ХРИШКЕВИЧ, УЧЕНИК 11 КЛАССА ЛИЦЕЯ "РАЗВИТИЕ":
- Отличное настроение, всё хорошо. Тут много выпускников, много знакомых, которые по разным школам разлетелись и теперь мы снова встретились. Всё отлично.
- А не грустно тебе?
- Да нет. Я видел, что многим девочкам было грустно, но мальчики все держатся.

Сегодня на Вечевой площади был совершён праздничный молебен. Были возложены цветы к памятной доске святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. После чего все выпускники торжественным шествием прошли по Октябрьскому проспекту. А направились они в Зелёный театр, где их ждало выступление кавер-группы из Санкт-Петербурга.

ВИКТОРИЯ ПИСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
И хотя сегодня выпускники могут позволить себе немного расслабиться, уже завтра придётся вновь взяться за учебники и тетради. Ведь через несколько дней начнутся выпускные экзамены.

Виктория Писукова, Александр Калинин

 

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