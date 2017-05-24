Псковские выпускники торжественным шествием прошли по центральным улицам города

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.05.2017 15:11

Сегодня для псковских выпускников прозвенел последний школьный звонок. Торжественные мероприятия прошли на Вечевой площади Псковского Кремля. После чего ребята по традиции прошли по центральным улицам города.

ВИКТОРИЯ ПИСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Сегодняшний день для школьников один из самых запоминающихся и в какой-то степени долгожданных. Во всех школах города прошли торжественные линейки, где для девятиклассников и одиннадцатиклассников прозвенел последний звонок.

У псковских выпускников есть замечательная традиция собираться в этот день на Вечевой площади у Троицкого собора. Сегодня здесь сотни школьников. Все нарядно одетые, парни в костюмах, рубашках, многие девушки в школьной форме советского образца. В волосах белые банты. И несмотря на то, что это день прощания, расставания со школьной жизнью, у всех скорее приподнятое настроение.

ГЕОРГИЙ ХРИШКЕВИЧ, УЧЕНИК 11 КЛАССА ЛИЦЕЯ "РАЗВИТИЕ":

- Отличное настроение, всё хорошо. Тут много выпускников, много знакомых, которые по разным школам разлетелись и теперь мы снова встретились. Всё отлично.

- А не грустно тебе?

- Да нет. Я видел, что многим девочкам было грустно, но мальчики все держатся.

Сегодня на Вечевой площади был совершён праздничный молебен. Были возложены цветы к памятной доске святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. После чего все выпускники торжественным шествием прошли по Октябрьскому проспекту. А направились они в Зелёный театр, где их ждало выступление кавер-группы из Санкт-Петербурга.

ВИКТОРИЯ ПИСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

И хотя сегодня выпускники могут позволить себе немного расслабиться, уже завтра придётся вновь взяться за учебники и тетради. Ведь через несколько дней начнутся выпускные экзамены.

Виктория Писукова, Александр Калинин