Судебные приставы обсудили, как защитить права должников

Как защитить права должников, обсудили сегодня на межведомственном совещании в региональном Управлении судебных приставов.
В последнее время участились жалобы от псковичей, у которых в счёт задолженности списывают с банковских карт средства, не подлежащие взысканию по закону.
Это, например, социальные пособия, алименты, компенсационные выплаты. Как рассказал главный пристав области Сергей Колесников, приставы-исполнители, в отличие от кредитной организации, не могут знать источники поступления средств на счёт. При этом сами должники в ряде случаев предупреждают банки о том, какие деньги нельзя взыскивать с их карт. Тем не менее, кредитные организации не всегда реагируют на такие обращения. Сергей Колесников призвал представителей банков разработать механизм защиты и соблюдения прав клиентов, если они заранее уведомили об источниках своих доходов. При этом главный пристав области напомнил, что сообщить в кредитную организацию о назначении своих счетов обязан сам должник.
СЕРГЕЙ КОЛЕСНИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФССП ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Сразу отмечу, что эта проблема есть на территории всей РФ, в каждом регионе абсолютно. На законодательном уровне это решается путем закона. Сегодня есть законопроект, по которому хотят определить именно социальные какие-то счета, которые никто не будет иметь право трогать, и другие деньги там появляться не смогут. Но когда это будет, неизвестно, мы живем сегодня, и решать эти вопросы нужно сегодня.
Ирина Коваленко
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Май 2017
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