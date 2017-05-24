От товаров для ремонта до медицинских услуг: в Пскове стартовала выставка «ПсковЭКСПО-2017»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.05.2017 14:51

Универсальная выставка «ПсковЭКСПО- 2017» стартовала сегодня. Три дня по традиции она будет развёрнута на стадионе «Машиностроитель». На площадке можно найти товары для ремонта и стройки, авто- и фототехнику, познакомиться с информационными технологиями, банковскими, туристическими, медицинскими услугами, а также присмотреть и приобрести вещи для дома, текстиль, спецодежду и продукты питания.

На протяжении более чем двадцати лет «ПсковЭКСПО» остаётся одной из самых популярных выставок региона.

МАКСИМ ФОКИН:

Мне интересно посмотреть, я вот здесь саженцы купил. Интересно для ремонта дома что-нибудь посмотреть. Всё интересно.

Регина Кадырова