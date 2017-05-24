От расписания автобусов до местных легенд: писатель Анатолий Аграфенин презентовал книгу «Двенадцать путешествий по Псковской земле»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.05.2017 14:44

Петербургский журналист и писатель Анатолий Аграфенин презентовал в Пскове свою новую книгу - "Двенадцать путешествий по Псковской земле". Это путеводитель, который незаменим для тех, кто собирается отдохнуть в нашем регионе.

Здесь карты с расписаниями автобусов, информация о достопримечательностях, телефоны музеев, рецепты местных блюд, записанные во время поездок автора. Кстати, по словам самого Анатолия Аграфенина, главы путеводителя - это не только путешествие по городам, но и перемещение во времени. Читатель узнает о выдающихся личностях, чьи судьбы связаны с нашей землёй; о воинах, что защищали Псковщину. Также в книге много фотографий и легенд, рассказанных местными жителями.

АНАТОЛИЙ АГРАФЕНИН, АВТОР КНИГИ "12 ПУТЕШЕСТВИЙ ПО ПСКОВСКОЙ ЗЕМЛЕ":

Надо больше всего доверять людям, потому что, когда ты куда-то приезжаешь, больше всего рассказывают сами жители, потому что если мы будет только доверяться Интернету или книжкам, то мы столкнемся с тем, что мы просто увидим много ошибок. А люди вот как раз на местах рассказывают все самое интересное. Поэтому все путешествия, которые я предлагаю - это те места, которые я посетил, сам объездил, пообщался с людьми, все пощупал, потрогал.

Книга "Двенадцать путешествий по Псковской земле" продолжила серию путеводителей. Анатолий Аграфенин уже выпустил издания, посвящённые Ленинградской области и Латвии. По словам автора, более всего тираж пользуется популярностью среди жителей Зауралья, Сибири и Дальнего Востока. Скорее всего, предполагает журналист, это можно объяснить тем, что расстояние между регионами - немаленькое, и люди перед поездкой стараются как можно лучше понять, куда они едут и что их ожидает.

Виктория Парфенова