Неординарный диалог: в Пскове открылась выставка Сергея Семёнова и Андрея Щукина

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.05.2017 10:27

Выставка двух художников Сергея Семенова и Андрея Щукина открылась в галерее «Дар». Сергей - признанный мастер, известный живописец и театральный художник, автор множества персональных выставок. Андрея Псков знает, как талантливого поэта, меломана. Самобытного же графика в нём двадцать лет назад открыл председатель Союза художников Александр Шершнев. Андрей - инвалид с детства и ему тяжело давалась даже линия, выполненная от руки. Он научился делать эскизы и работать в технике компьютерной графики.

Андрей Щукин и Сергей Семёнов - друзья. Это их первая совместная выставка под названием «Фантазий семена, плоды воображенья».

Стихи Андрей Щукин печатать начал еще в семидесятых, в сборниках псковских андеграундных поэтов Алексея Маслова и Мирослава Андреева. Графикой занялся после сорока. "Юноша бледный со взором горящим"- работа первая. Своеобразная декларация жизни в искусстве не только символистов, но и Андрея. Портреты черно-белые и цветные, гротесковые, невероятные. А напротив - Псков, Изборск. Экспрессия живописи. Смелый, сильный мастер Сергей Семенов. Художники дружат не один десяток лет.

СЕРГЕЙ СЕМЕНОВ, ХУДОЖНИК:

Я себя по-другому увидел вместе с ним. Мы дополнили друг друга. У него есть тема «тройка» две лошади и между ними крестьянин. У меня родилась такая тема, что они в одном хомуте находятся, крестьянин и лошади. т.е. закабаленности. И вот пошла тема большевизма.

Философия каждого из них творит миры. Космос художников отдельный, но и всеобщий. Объединяет радость жизни, ирония, романтизм. Искусство, создает и питает, дает силы. Андрей с детства в инвалидном кресле. Говорит: имел возможность читать и читал. Книги стали главным образованием.

АНДРЕЙ ЩУКИН, ХУДОЖНИК:

Я очень люблю смотреть на человеческие лица. Они меня всегда поражают. Я люблю портретную живопись, меня всегда притягивает именно вот эта сторона. Я хорошо отношусь к пейзажам, к натюрмортам. Но портрет меня всегда завораживает.

Глаза людей, которые не отсюда. Бытование и быт "Ассоль", "Франциск Ассизский", "Эзоп", "Паганини", "Дела семейные", два мужичка за графинчиком водки "Разговор по душам", "Одиночество" и богородичные радостные краски "Молитвы"- это Андрей Щукин. У Сергея Семенова - храмы в зеленях, огонь утреннего или предзакатного часа, античное великолепие купальщиц и тихая "Встреча". Художник поясняет: человек ангела не заметил. Мимо пробежал.

ОЛЬГА КОШЕЛЬКОВА, АРТ-ДИРЕКТОР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕИ «ДАР»:

Динамика у Семенова и динамика скрытая кипучая у Щукина, они сопоставимы, и они дают диалог неординарнейший.

Друзья называют выставку честной. Созданное на международных пленэрах Сергеем Семеновым и за компьютером Андреем Щукиным, их искусство, в сущности, об одном - о радости жить.



Марина Михайлова, Денис Алексеев