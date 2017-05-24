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В Новоржеве открыли мемориальную доску памяти героя Цусимского сражения Николая Бухвостова

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.05.2017 10:38

В Новоржеве открыли мемориальную доску памяти героя Цусимского сражения Николая БухвостоваМемориальную доску открыли в Новоржеве в память о земляке Николае Бухвостове. Церемония прошла около музея истории края. На его стене теперь и расположена памятная доска. На открытие пришли жители посёлка. О непростом героическом прошлом Николая Бухвостова рассказала заведующая музея Марина Пахоменко.

Уроженец села Незнаниха, Николай Бухвостов, был командиром знаменитого броненосца "Император Александр III". В составе эскадры более полугода он шёл на помощь кораблям, запертым в Порт Артуре. Несмотря на долгое и изнурительное плавание, команда не сдалась и приняла участие в Цусимском сражении. Николай Бухвостов погиб вместе со всей командой. Броненосец был потоплен и исключён из списков флота. Мемориальную доску установили по инициативе местного жителя, который уже несколько лет занимается историей Дубровской волости.

МИХАИЛ КАРАУЛОВ, ИНИЦИАТОР УСТАНОВКИ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ Н.М. БУХВОСТОВУ:
Бухвостовы - это древний Пусторжевский род. И самый известный человек из этого рода, это был первый российский солдат, как его называл Петр I, Сергей Бухвостов, и Николай Михайлович, является его прямым потомком. И весь род Бухвостовых занимался тем, что беззаветно служил Родине. Николай Михайлович командовал лучшим судном эскадры, это многие признали, у него была железная дисциплина, и благодаря этому Цусимское сражение мы не проиграли по-настоящему, мы не сдались.

Екатерина Давыдова


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