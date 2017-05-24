Вместо цветущих садов – болото, вместо лая дворового пса – крики чаек: деревню Пуково Порховского района затопило водой

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.05.2017 10:49

Несколько участков жителей деревни Пуково Порховского района затопило водой. Люди на свой огород ходят чуть ли не в болотниках. Домашних животных пришлось переселить подальше от болота. Причина круглогодичного наводнения - повреждённая дренажная система. Кто её испортил, и кому исправлять ситуацию?

Самая лучшая обувь здесь сапоги. Кстати, чем выше, тем лучше. Огород и хозпостройки Антонии Максимовой тонут! Вода отобрала уже четыре сотки плодородной земли. Тропинок не видно; на участке удушливый запах болота; дрова покачиваются на волнах вместе с мусором, который прибивает к берегу. Многочисленные сараи, баня - все гниет.

АНТОНИЯ МАКСИМОВА:

Вот до сих пор вода стояла, видите, все отваливается? Все, печка... и там все отваливается, все в воде было. Она теперь будет вот так вот... туда-сюда. А здесь вот ещё до сих пор о! О, вода! Вот она, так и зыблется!

Полноправные хозяева здесь теперь - чайки: болото они облюбовали для гнезд. Как известно, эти птицы тихо себя вести не умеют, люди жалуются: выспаться - невозможно. Всех домашних животных с места подтопления пришлось спешно эвакуировать. Об уровне воды можно судить по этой собачьей будке: из воды выглядывала только крыша.

ВИКТОРИЯ ПАРФЁНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Когда-то здесь были сухие телятник и сарай. Теперь, скажу я вам, подойти сюда очень сложно. Внутри - вода, снаружи к постройке подступает камыш. Местные жители говорят, что ранее на землях, которые под водой, они пасли скот и даже собирали грибы.

Держат оборону против воды в деревне Пуково - три семьи. Вообще-то небольшое болотце, говорят они, здесь было всегда. Его уровень регулировал дренаж - система труб, по которой влага выводилась за деревню. Несколько лет назад псковская фирма при проведении земляных работ, как предполагают люди, повредила эту конструкцию - и закопала все обратно! Сразу местные жители, конечно, поломки не заметили, а теперь доказать что-либо сложно. Да и кто ж добровольно признается в своей ошибке трехлетней давности? Активных действий по поиску и наказанию виновных никто не предпринимает, все силы волостные власти бросили на создание новой дренажной системы. Сейчас прокопали траншею - спускают воду, её уровень уже упал на полтора метра.

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ, ГЛАВА СЛАВКОВСКОЙ ВОЛОСТИ ПОРХОВСКОГО РАЙОНА:

На данный момент все работы волость оплачивает, то есть это мы за свои деньги все: и копаем, и заказываем трубы. Порядка тридцати тысяч вот выходит, на трубы уйдет, плюс доставка, плюс работы. Траншею нужно будет немножко углубить, и в принципе можно тогда будет положить трубы.

Всего, посчитали местные власти, на создание новой дренажной системы уйдет около ста тысяч рублей. Волостной бюджет небольшой, поэтому постарались, где могли, сэкономить. Трубы заказали на заводе Порховского района без торговой наценки, да и везти их недалеко. Уже к концу июня, надеются, уровень воды в болоте вернется к своей минимальной отметке, и люди, наконец-то смогут выходить во двор не в тяжелых резиновых сапогах, а в легкой летней обуви.

Виктория Парфёнова, Денис Алексеев