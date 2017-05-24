Пробки уменьшатся, безопасности прибавится: в Великих Луках идет масштабное строительство путепровода

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.05.2017 10:54

На стройплощадке путепровода в Великих Луках возводят тоннель. Он решит транспортную проблему на одном из участков, где пересекаются железная и автомобильная дороги. Работы не останавливаются ни днём, ни ночью.

Чтобы поезда и машины в этом месте могли двигаться одновременно без остановок, здесь возводится тоннель или, как говорят строители, путепровод тоннельного типа. Это первое искусственное сооружение, по которому пойдут автомобили от улицы Ленина до Октябрьского проспекта - две полосы в каждую сторону.

АЛЕКСАНДР БЫЧИНСКИЙ, НАЧАЛЬНИК СТРОИТЕЛЬСТВА ПУТЕПРОВОДА:

На сегодняшний день выполнены работы по ростверкам, возведены стены, забетонировано перекрытие. Сейчас проводятся работы по устройству железобетонных конструкций портального типа и фундаментов плиты, открылков.

Длина тоннеля всего 30 метров. Но только на его строительство уйдёт около двух тысяч кубов бетона. Это почти полтора железнодорожных состава. А вот отсюда хорошо видно, как возводят основной путепровод. Он решит транспортную проблему на остальных пересечениях автомагистрали с железной дороги. Масштабы впечатляют. Автолюбители радуются.

ВЛАДИМИР НЕФЁДОВ:

Конечно, уже устали, сколько можно стоять на переездах. Всё правильно. Спасибо, так держать!

В том, что путепровод городу необходим, не сомневаются и пешеходы. Тротуары для пешеходов тоже предусмотрены.

АЛЕКСАНДР БЫЧИНСКИЙ, НАЧАЛЬНИК СТРОИТЕЛЬСТВА ПУТЕПРОВОДА:

Чтобы люди не ходили через железную дорогу, а проходили по путепроводу и спускались уже за тоннелем закрытого типа. Для этого предусмотрены четыре лестничных схода и, соответственно, тротуары по двум сторонам.

Стройка идёт круглосуточно без отставаний по графику. Из одиннадцати с половиной тысяч кубов бетона восемь триста уже уложено.

АЛЕКСАНДР БЫЧИНСКИЙ, НАЧАЛЬНИК СТРОИТЕЛЬСТВА ПУТЕПРОВОДА:

Здесь вы видите строительство путепровода левого направления. Производятся работы по конвейерно-тыловой сборке на стапеле, и после этого мы надвигаем его через железною дорогу. Надвижка левого направления составляет 600 тонн. И 200-тонными домкратами мы её надвигаем до улицы Промышленной.

Всего предусмотрено четыре этапа надвижки. Сейчас идёт подготовка к третьему. Запустить движение по путепроводу в тестовом режиме строители планируют уже в этом декабре.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин