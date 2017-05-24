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Сегодня для псковских выпускников прозвенит последний школьный звонок

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.05.2017 11:01

Сегодня для псковских выпускников прозвенит последний школьный звонокТоржественные мероприятия в Псковском Кремле вот-вот начнутся. После чего ребята по традиции пройдут по центральным улицам города. В связи с чем с половины первого дня в центре Пскова на сорок минут перекроют движение. В Зеленом театре в День славянской письменности и культуры, который отмечают сегодня, состоится детский хоровой праздник.

Для зрителей вход будет бесплатным. Таким образом город присоединится к единому хоровому Дню России. Праздничные мероприятия по Указу Президента в этот день пройдут по всей стране.

Надежда Прыгина

 

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