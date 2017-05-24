Сегодня для псковских выпускников прозвенит последний школьный звонок

Торжественные мероприятия в Псковском Кремле вот-вот начнутся. После чего ребята по традиции пройдут по центральным улицам города. В связи с чем с половины первого дня в центре Пскова на сорок минут перекроют движение. В Зеленом театре в День славянской письменности и культуры, который отмечают сегодня, состоится детский хоровой праздник.
Для зрителей вход будет бесплатным. Таким образом город присоединится к единому хоровому Дню России. Праздничные мероприятия по Указу Президента в этот день пройдут по всей стране.
Надежда Прыгина
|
Май 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4