Сегодня для псковских выпускников прозвенит последний школьный звонок

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.05.2017 11:01

Торжественные мероприятия в Псковском Кремле вот-вот начнутся. После чего ребята по традиции пройдут по центральным улицам города. В связи с чем с половины первого дня в центре Пскова на сорок минут перекроют движение. В Зеленом театре в День славянской письменности и культуры, который отмечают сегодня, состоится детский хоровой праздник.

Для зрителей вход будет бесплатным. Таким образом город присоединится к единому хоровому Дню России. Праздничные мероприятия по Указу Президента в этот день пройдут по всей стране.

Надежда Прыгина