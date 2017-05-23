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Плюсы и минусы онлайн-касс обсудили сегодня на пресс-конференции сотрудники налоговой службы и предприниматели

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.05.2017 20:11

Плюсы и минусы онлайн-касс обсудили сегодня на пресс-конференции сотрудники налоговой службы и предпринимателиСогласно закону до первого июля владельцы кассовых аппаратов должны перейти на онлайн-кассы, благодаря которым через интернет информация обо всех операциях сразу передается в налоговую службу. Однако эта реформа не касается ряда предпринимателей: тех, кто работает там, где есть проблемы со связью, а также владельцев малого бизнеса: это, например, ремонт обуви, торговля с цистерн и тележек, газетные киоски.

 Также важно отметить, что затрагивает новшество только населенные пункты с населением больше десяти тысяч жителей, поэтому в нашем регионе под действие закона попадает только пять городов. В Псковской области на кассовые аппараты, соответствующие новым требованиям, уже перешли более трех тысяч предпринимателей. Поставщиков онлайн-касс в Пскове пока немного. Но выбор техники достаточный. В одной из компаний – «ПрофИмидж» - разные модели кассовых аппаратов рассчитаны под различные потребности и масштаб магазинов.

ЕКАТЕРИНА ПАСТУШЕНКО, МАРКЕТОЛОГ ГРУППЫ КОМПАНИЙ "ПРОФИМИДЖ":
Обслуживать её абсолютно не сложно, для предпринимателей в принципе ничего не меняется, только сама процедура регистрации контрольно кассовой техники для предпринимателей мы советуем обратить внимание, что сейчас идет снижение стоимости кассовых аппаратов. если предприниматели отказываются или не вовремя ставят новую кассовую технику, соответственно предусмотрены штрафы, которые соразмерны стоимости нового кассового аппарата.

Дина Перевозчикова, Денис Алексеев


 

 

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