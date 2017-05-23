Какие сюрпризы готовит выставка «ПсковЭКСПО» в этом году? Обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 24 мая с 7.18

Завтра в Пскове на территории спорткомплекса «Машиностроитель» откроется универсальная выставка «ПсковЭКСПО-2017». Предприниматели считают это мероприятие одним из главных в деловой жизни региона, а жители города с удовольствием посещают различные площадки выставки.
Организатором выставки «ПсковЭКСПО» выступает муниципальное предприятие города Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга», и гостем «Стартовой площадки» станет руководитель отдела маркетинговых проектов Марина Кожевникова.
Слушайте 24 мая с 7:18 на "Радио России-Псков". Присоединиться к разговору вы можете по телефону 66-27-47, звоните и уточняйте интересующие Вас моменты о выставке «ПсковЭКСПО – 2017», а также оставляйте комментарии в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Радио России-Псков».
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