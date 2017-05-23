«Мячик вместо сердца»… Псковские футболисты о верности спорту, победных трофеях и шансах нашей сборной на чемпионате мира

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.05.2017 20:46

Футболисты молодежной команды «Стрела» готовятся к первенству города Пскова по футболу. Оно пройдет летом. В этом году команды спортивной школы уже отметились победами в «Кожаном мяче», турнире «Псковская весна» и турнире в Тарту. Ребята занимаются группами, всего в "Стреле" двенадцать возрастных групп: от пяти до семнадцати-восемнадцати лет. Многие выпускники попадают в команду мастеров клуба "747".

Позади крупные турниры, чемпионаты и первенства. Ближайшие игры теперь только летом, поэтому в мае у ребят из спортивной школы «Стрела» тренировки облегченные. Под теплым весенним солнцем отрабатывают комбинации и гоняют мяч друг с другом.

МАКСИМ МАРЕНКОВ:

Мы бьем по воротам, обводим фишки.

Футболисты помладше на тренировках больше учатся технике, а те кто постарше, развивают силу удара. Всего в школе 15 тренеров, которые работают с разными по возрасту детьми. В основном те ребята, кто занимается уже больше двух лет, навсегда остаются верны футболу, как говорят наставники: мячик вместо сердца. Сейчас футболисты и тренеры с нетерпением ждут известий из Москвы, где рассматриваются документы о реконструкции стадиона «Машиностроитель». Спортивной школе не хватает еще поля с искусственным покрытием для регулярных тренировок и соревнований. Желающих заниматься довольно много, в последнее время, говорят тренеры, даже родители стали чаще посещать занятия и поддерживать своих детей.

ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВ:

Мой брат занимался футболом и вот я. Спорт - это хорошо и тоже начал заниматься футболом.

Успехи спортивной школы хорошо видны по количеству наград – это далеко не все! Впрочем кубки для детей-футболистов все же второстепенное, главное, уверен директор школы – это развитие.

АНДРЕЙ АЛЕНИЧЕВ, ДИРЕКТОР СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ «СТРЕЛА»:

Это, конечно, здоровье, ловкость, гибкость, быстрота! Плюс дети приспосабливаются работать в коллективе, это плюс большой, им легче потом по жизни.

Сделать футбольную карьеру мечтают воспитанники. Среди кумиров сегодня в основном западные звезды. Но в июне, внимание ребят будет приковано и к выступлениям нашей сборной - хозяйки турнира «Кубок Конфедераций». Эти игры рассматриваются как репетиционный турнир перед чемпионатом мира.

САША МАЛЫШЕВ:

«Кубок Конфедераций» буду смотреть матчи Португалия – Германия, вот эти интересные будут.

ИВАН БОГДАНОВ:

Я буду смотреть «Кубок Конфедераций», конечно болею за сборную России. Шансы попасть в призы, конечно же есть, хоть они и маленькие. Но все может быть мяч круглый – это футбол!

Независимо от того сколько поводов для радости этим летом даст сборная России, воспитанники «Стрелы» за себя не боятся - без побед они точно не останутся.

Андрей Удалов, Василий Нордэн