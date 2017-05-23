Спасительные инъекции для асфальта: Иван Цецерский лично проверил технологии ремонта псковских дорог

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.05.2017 15:06

Почти сто пятьдесят миллионов рублей будет в этом году направлено на ремонт псковских дорог. Сейчас в городе проводят ямочный ремонт асфальтового покрытия. Это те дороги, которых не коснётся капитальная переделка. Сегодня глава Пскова Иван Цецерский проверил, как ремонтируют городские улицы.

Так на Индустриальной сейчас для ликвидации ям применяется струйно-инъекционный метод, выбоины и трещины на асфальте заливаются горячей смесью битума и щебня. Каким этот асфальт будет через неделю, когда смесь уплотниться и окончательно засохнет, можно увидеть, на примере Чудской. Здесь подобный ремонт проводился неделю назад.

ИВАН ЦЕЦЕРСКИЙ, ГЛАВА ГОРОДА ПСКОВА:

Не видно ни камня, ничего. Причём, когда вы видели камень, который сыпали строители, этот камень через сутки будет дорожной техникой весь убран. Просто сейчас щётками нельзя поднимать, пока он не ухватится, не укатается. Вот видите, сейчас здесь уже нет ни одного камешка нигде. Точно такая же была работа.

Виктория Писукова