О процедуре изъятия детей из семьи в Пскове и области говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (23 мая) в 18.10

Министерство образования и науки России до конца 2017 года разработает специальную инструкцию, которой чиновники из службы опеки смогут руководствоваться при изъятии детей из семей.
Как сообщила член Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве Елена Альшанская, такие поручения были даны по итогам заседания совета под председательством вице-премьера Ольги Голодец. О процедуре изъятия детей из семьи в Пскове и области поговорим в эфире передачи «Постфактум».
Слушайте сегодня (23 мая) в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков».
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