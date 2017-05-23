О процедуре изъятия детей из семьи в Пскове и области говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (23 мая) в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.05.2017 15:04

Министерство образования и науки России до конца 2017 года разработает специальную инструкцию, которой чиновники из службы опеки смогут руководствоваться при изъятии детей из семей.

Как сообщила член Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве Елена Альшанская, такие поручения были даны по итогам заседания совета под председательством вице-премьера Ольги Голодец. О процедуре изъятия детей из семьи в Пскове и области поговорим в эфире передачи «Постфактум».

Слушайте сегодня (23 мая) в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков».

