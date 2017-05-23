Псковская область номинирована на международную премию журнала National Geographic

Известное издание начинает голосование за лучшие туристические направления. Среди номинантов в категории «Российский экскурсионный отдых» заявлен наш регион. Сделать свой выбор можно на официальном сайте журнала. Имена победителей станут известны этой осенью.
Добавим, главная цель конкурса — определить наиболее востребованные направления для отдыха и открыть новые туристические горизонты.
Татьяна Борисова
|
Май 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4