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Псковская область номинирована на международную премию журнала National Geographic

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.05.2017 14:50

altИзвестное издание начинает голосование за лучшие туристические направления. Среди номинантов в категории «Российский экскурсионный отдых» заявлен наш регион. Сделать свой выбор можно на официальном сайте журнала. Имена победителей станут известны этой осенью.

Добавим, главная цель конкурса — определить наиболее востребованные направления для отдыха и открыть новые туристические горизонты.

Татьяна Борисова


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