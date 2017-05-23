Псковская область номинирована на международную премию журнала National Geographic

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.05.2017 14:50

Известное издание начинает голосование за лучшие туристические направления. Среди номинантов в категории «Российский экскурсионный отдых» заявлен наш регион. Сделать свой выбор можно на официальном сайте журнала. Имена победителей станут известны этой осенью.

Добавим, главная цель конкурса — определить наиболее востребованные направления для отдыха и открыть новые туристические горизонты.

Татьяна Борисова