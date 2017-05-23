Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.05.2017 14:15

Сегодня в «Шоу Вежливых Людей» - ПОЛУФИНАЛ первого радиоконкурса молодых поэтов Псковской области "В риFMу"!!! В нешуточной борьбе за место в финале примут участие Олег Алексеев, Анастасия Лидова и Диана Тихомирова!

Только самые смелые молодые поэты! Только новые, яркие стихи! Не пропустите!

Сегодня, 23 мая, радиостанция МАЯК-ПСКОВ, с 17.05