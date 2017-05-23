Сегодня в «Шоу Вежливых Людей» - ПОЛУФИНАЛ первого радиоконкурса молодых поэтов Псковской области "В риFMу"!!! В нешуточной борьбе за место в финале примут участие Олег Алексеев, Анастасия Лидова и Диана Тихомирова!
Только самые смелые молодые поэты! Только новые, яркие стихи! Не пропустите!
Сегодня, 23 мая, радиостанция МАЯК-ПСКОВ, с 17.05
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Май 2017
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