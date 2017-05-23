Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.05.2017 11:42

Глава региона Андрей Турчак награждён медалью "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Соответствующий Указ Президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Как отмечается в документе, государственная награда присуждена за достигнутые трудовые успехи, общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Татьяна Борисова