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Глава региона Андрей Турчак награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» второй степени

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.05.2017 11:42

Глава региона Андрей Турчак награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» второй степениГлава региона Андрей Турчак награждён медалью "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Соответствующий Указ Президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Как отмечается в документе, государственная награда присуждена за достигнутые трудовые успехи, общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Татьяна Борисова

 

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